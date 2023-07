Doppio appuntamento con il Teatro dell’Orsa in provincia di Modena, giovedì 27 luglio alle ore 21: a Villa Pace di Fiorano modenese nell’ambito della rassegna Incanti di stelle sarà in scena FilaFiaba, per bambini dai 4 anni e per tutti, mentre all’Arena del Parco Ferrari di Maranello sarà presentato Fole da osteria, spettacolo per pubblico adulto.

«Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era» riflette Monica Morini, regista di FilaFiaba, in merito allo spettacolo interpretato da Lucia Donadio e Chiara Ticini «Le fiabe hanno radici lunghe dentro ai giardini della nostra vita. Qui si canta e ci s’incanta qui si ride, si cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore, non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti».

FilaFiaba, che si avvale della collaborazione artistica e dell’ideazione luci di Bernardino Bonzani, della drammaturgia di Annamaria Gozzi e Monica Morini e degli oggetti di scena di Franco Tanzi, è stato selezionato al Festival Bonsai Ferrara, al Premio Nazionale Otello Sarzi e al Festival Libraria di Albinea (RE).

Fole da Osteria intreccia l’arte della parola alla musica dal vivo e mette in scena testi di Cesare Zavattini, Giuseppe Pederiali, Giovanni Guareschi e Stefano Benni.

«Il Po è un fiume di storie e dalla nebbia appaiono fantasmi, bestie fantastiche, maliziose ostesse capaci di sedurci in un solo istante. Chi ricorda le vecchie osterie e le feste sull’aia sa che il tempo si arrende al piacere di stare insieme e raccontarsi la vita» suggeriscono gli interpreti Monica Morini e Bernardino Bonzani.

«La musica accompagna le parole. Le note ballabili di valzer, tanghi, mazurke aprono al buon umore. L’eco di romanze d’opera riaccende passioni perdute»: lo spettacolo si avvarrà dell’accompagnamento musicale di Claudia Catellani al pianoforte.

Ingresso libero e gratuito a entrambi gli spettacoli.

Villa Pace si trova in Circondariale S. Francesco a Fiorano modenese (MO).

Info: 366 320 6544.

Il Parco Ferrari si trova in Via Camillo Benso Conte di Cavour a Maranello (MO).

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.