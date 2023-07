Ieri sera intorno alle 20:30, i Carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, attivati dai vigili del fuoco che stavano intervenendo con alcune squadre del comando di Sant’Ilario d’Enza, sono intervenuti presso un’azienda del comune di Canossa dove si era verificato un incendio nelle pertinenze di un’azienda leader nella produzione di paste cartarie.

Come accertato, per cause accidentali verosimilmente riconducibili ad un malfunzionamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato una macchina trinciatrice posta nell’area esterna della ditta, andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai carabinieri di San Polo d’Enza, come anticipato sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza che hanno domato le fiamme ponendo in sicurezza l’area. I danni, ingenti, sono in corso di esatta quantificazione. A seguito dell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.