Un ingente investimento del valore di quasi un milione di euro per un maxi piano di interventi di manutenzione stradale che porterà al ripristino di molti tratti stradali a grande percorrenza, ma anche di strade minori di collegamento tra le frazioni, così come di strade bianche, dislocate su tutto il territorio di Castelfranco Emilia.

E’ quanto messo in campo dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia per attuare un articolato programma di lavori manutentivi del manto stradale che interesserà nei prossimi mesi diverse aree del territorio e che è già partito da via Punta a Cavazzona.

“Sono tutti interventi di grande importanza attesi da tempo dalla nostra cittadinanza, da quelli che interessano strade ad alta percorrenza a quelli relativi a strade minori o a strade bianche, che potremo portare a termine entro la fine del 2023, grazie a un ingente investimento approvato dalla nostra amministrazione. L’obiettivo principale è quello di riportare tutte queste strade a essere percorribili in maniera agevole e nella massima sicurezza” – ha commentato l’Assessore ai lavori pubblici Omar Giovanardi.

Le prossime tappe, previste già nei prossimi giorni, riguardano interventi in altre strade fortemente danneggiate, in particolare via dell’Artigianato e via Del Maniscalco. A seguire sarà completato l’intervento di manutenzione stradale con via Guido Reni per poi procedere con la realizzazione/manutenzione di una serie di marciapiedi su tutto il territorio. E’ inoltre in fase di completamento un ampio intervento di manutenzione di tratti di “strade bianche” collocate nelle zone periferiche e di campagna del nostro territorio.