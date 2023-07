Resa nota la data della presentazione sia della squadra che della nuova maglia per il Sassuolo calcio. L’appuntamento è fissato per martedì 1 agosto in piazzale Della Rosa a Sassuolo.

Per quanto riguarda il primo impegno ufficiale della stagione per i Neroverdi invece la data sarà quella di domenica 13 agosto quando alle ore 18:00 gli uomini guidati da Alessio Dionisi affronteranno al Mapei Stadium il Cosenza di Fabio Caserta nei 32° di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024.

Sempre in vista dell’inizio ufficiale del prossimo campionato di serie A, che per il Sassuolo è fissato per le 18.30 di domenica 20 agosto contro l’Atalanta, è in programma un amichevole a Parma il 2 agosto alle 20.30, il match in questione sarà trasmesso sul canale 202 di Sky Sport.

Claudio Corrado