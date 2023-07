Incendio di una macchina agricola oggi intorno a mezzogiorno a Monghidoro. Sul posto le¬† squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Bologna che hanno provveduto all’estinzione delle fiamme. Operazione complessa in quanto il trattore cingolato si trovava in un luogo particolarmente impervio. Sul posto, in supporto alle operazioni, anche l’elicottero del reparto volo di Bologna.