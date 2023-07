Arriva anche a Campogalliano il “Farmaco Ecosolidale”, un’iniziativa dell’Unione delle Terre d’Argine, sviluppata da Last Minute Market,in collaborazione con Aimag (Azienda Intercomunale Municipalizzata Acqua e Gas), finalizzata alla raccolta dei farmaci inutilizzati dai cittadini, ma ancora in corso di validità e la loro redistribuzione, sotto sorveglianza medica.

I farmaci vengono donati dai cittadini dell’Unione e collocati direttamente all’interno di appositi contenitori situati presso alcune farmacie dell’Unione delle Terre D’Argine e l’Ospedale Ramazzini di Carpi.

I farmaci raccolti sono periodicamente presi in carico da Last Minute Market dove vengono selezionati, inventariati, e resi disponibili ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si occupano di assistenza sanitaria, in Italia o all’estero, attraverso progetti di cooperazione decentrata.

La quota di farmaci che ogni anno va sprecata è davvero enorme, stimata in 8 miliardi di compresse all’anno, pari al 30% delle dosi di farmaco annue acquistate da ospedali e cittadini in Italia. Questi farmaci che finiscono nella spazzatura, oltre ad un enorme danno economico per il sistema Paese risultano un doppio spreco perché al valore in sé vanno aggiunti i costi di raccolta e smaltimento come rifiuti.

A Campogalliano è possibile consegnare questi farmaci inutilizzati presso la Farmacia Comunale di piazza Pace 3, come in diverse farmacie dell’Unione Terre d’Argine, dove è collocato uno specifico contenitore.