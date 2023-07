Questa mattina intorno alle 9:00 si e sprigionato un incendio sul tetto di un immobile in fase di ristrutturazione in via degli Azzarri 1/2 a Gavassa. Le fiamme, che hanno interessato il tetto in legno ricoperto da lamiera coibentata, potrebbero essere state innescate dai lavori in corso. Sul posto i Vigili del fuoco con cinque squadre da Reggio Emilia, Sant’Ilario e Guastalla. Nove gli appartamenti resi inagibili, ma nessun ferito.