«Avere i cadetti all’interno dell’Accademia Militare in centro a Modena, oltre a rappresentare un grande prestigio, rappresenta un volano per il turismo locale. La scelta di cambiare la sede potrebbe avere ripercussioni negative». È quanto specifica Cinzia Ligabue, presidente Lapam Licom sulla possibilità paventata dal Governo di voler unificare le sedi delle Gallerie Estensi di Modena e Sassuolo includendo quindi anche il Palazzo Ducale di Piazza Roma, sede ormai da anni dell’Accademia Militare.

«Sarebbe una scelta che non ci troverebbe assolutamente d’accordo – conclude Cinzia Liguabue – e che non gioverebbe non soltanto al centro storico, ma a tutta la città di Modena. Durante i giuramenti e in occasione degli altri momenti istituzionali, la città si riempie di familiari, parenti e amici: questo genera un indotto importante a livello economico e, parallelamente, anche a livello turistico. Ci auguriamo che i cadetti, che dal prossimo anno potranno frequentare il terzo anno universitario in città, senza doversi trasferire a Torino dopo il giuramento, ma ottenendo il diploma di laurea triennale direttamente con Unimore. A Modena l’Accademia Militare rappresenta un’istituzione: l’Italia conosce Modena, tra le altre cose, anche perché è la città sede dell’Accademia. È giusto dare valore a una realtà importante del territorio».