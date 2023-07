Sono terminati i lavori del secondo stralcio funzionale al percorso ciclopedonale che collegherà la frazione di Barco con il centro abitato di Bibbiano.

L’intervento dà seguito alla prima opera conclusa nel 2021 in via Fermi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada Provinciale 22 (Via Nenni) e l’intersezione con Via Risorgimento.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una pista ciclopedonale a due sensi di marcia, lunga circa 730 metri, che, a partire dalla pista realizzata nel 1° stralcio, si sviluppa in adiacenza a Via Fermi, sul lato ovest della medesima fino al parcheggio ad uso pubblico situato presso il centro “Calypso” di Via Montegrappa. Tale tracciato, prima di raggiungere il suddetto parcheggio, attraversa in sicurezza Via Fermi mediante un apposito attraversamento semaforizzato a chiamata.

La pista è stata realizzata in sede propria e, per buona parte del tracciato, sul terreno rialzato adiacente Via Fermi, garantendo la sicurezza di pedoni e ciclisti, protetti dal traffico veicolare.

La pavimentazione è in asfalto e l’intero collegamento è stato dotato di un impianto di illuminazione pubblica a led.

L’intervento ha beneficiato di un contributo di 41.000 euro finanziato dal bando regionale “Bike to work”, che contribuisce all’ambizioso obiettivo della Regione Emilia – Romagna di raddoppiare la percentuale di spostamenti in bici e a piedi, contribuendo a: migliorare la qualità dell’aria, limitare l’utilizzo degli autoveicoli e, conseguentemente, delle emissioni inquinanti, aumentare la sicurezza per la circolazione ciclistica, promuovere stili di vita e scelte di mobilità consapevoli.

Il completamento del secondo stralcio della ciclopedonale Barco-Bibbiano si inserisce in un

progetto complessivo di mobilità sostenibile che ha l’obiettivo di realizzare percorsi ciclopedonali di collegamento tra Comune capoluogo e le sue frazioni. Il nuovo stralcio si è sviluppato interamente su terreni di proprietà privata. Pertanto, desidero ringraziare tutti i proprietari che, con grande senso di responsabilità, hanno accettato di alienare al Comune le aree interessate dai lavori, condividendo l’importanza dell’opera. Stiamo già lavorando alla progettazione del terzo e ultimo stralcio, quale completamento del percorso ciclopedonale Barco-Bibbiano.

L’inaugurazione del completamento del secondo stralcio si svolgerà lunedì 31 luglio in occasione dell’appuntamento con le passeggiate della rassegna ANDAR PER BORGHI in Val d’Enza. Il ritrovo è previsto alle ore 20.45 presso il parcheggio di Via Montegrappa (c/o Centro Calypso). All’inaugurazione parteciperà la Consigliera Regionale Stefania Bondavalli.