50 anni, mezzo secolo, tanto tempo è passato dal primo anno di attività di Croce Rossa del Comitato di Guastalla, che però, in quel lontano 1973 non era ancora stato riconosciuto come ‘comitato’. I primi passi di un lungo cammino furono come estensione del centrale comitato di Reggio Emilia in qualità di Delegazione. L’insediamento vero e proprio sul territorio guastallese però dovrà attendere il 2 giugno 1979.

L’anno prima i primi volontari storici, tra questi Enrico Masini, ricordato dai più col soprannome di ‘Ciuffo’, richiesero al comitato madre, l’acquisto di un’ambulanza. In prima fila come donatori di fondi, svariate aziende del territorio e istituti bancari. L’adesione fu perciò immediata da parte dei privati che, però, chiesero di aprire una sede direttamente a Guastalla. E così fu!

Ma questo è solo l’inizio di una lunga storia che potremmo davvero iniziare con ‘C’era una volta….’ E proseguire incessantemente sino ad oggi, di fronte ad una realtà che ha saputo conquistarsi il territorio grazie all’impegno di un numero sempre maggiore di volontari, gli Angeli Silenziosi a cui è dedicato il titolo della manifestazione, alla dedizione dei presidenti che si sono succeduti e alle iniziative introdotte dai vari Delegati di Area.

Oggi la Croce Rossa di Guastalla può contare su numerose sezioni di attività con la necessità di aumentare costantemente il proprio organico.

Per tutto questo, per fare il punto della situazione, illustrare i nuovi progetti ricordando nomi e visi di chi ha permesso di arrivare sino ad oggi, il 10 settembre prossimo, il Comitato Croce Rossa di Guastalla festeggerà i suoi primi 50 anni con una grande festa popolare che animerà il centro del comune che si affaccia sul Po.

L’evento si svolgerà in occasione della consueta Festa del Volontariato che si aprirà di prima mattina con l’attesa gara podistica.