Snumaj, in dialetto sono gli antichi soprannomi degli abitanti delle frazioni di Pavullo. In passato ci si divertiva ad attribuire soprannomi ironici talvolta beffardi e provocatori.

Il progetto a cura dell’Assessorato alla Cultura fa parte dell’itinerario artistico – turistico “Via delle Fiabe, che già coinvolge decine di artisti visivi per la realizzazione di opere d’arte ispirate alle leggende e fiabe pavullesi collocate nei borghi e nelle frazioni del territorio.

Grazie alla consolidata collaborazione con il Liceo Artistico A. Venturi di Modena sono state realizzate venti sculture in ceramica policroma dagli studenti delle classi 4 F e 4 B coordinati dai docenti Mattia Scappini e Grazia Villani. Un lavoro corposo che ha visto la realizzazione di opere destinate alle frazioni di Pavullo e a località quali Lavacchio e Sassorosso, i cui “Snumaj” sono storicamente certi, grazie alle ricerche storiche effettuate dall’esperto di storia locale prof. Andrea Pini.

Per citarne solo alcuni: Benedello i maat (i matti o i diavoli, “quelli con il diavolo sotto i piedi”), Camatta i vèèr (i verri), Pavullo i zamplóón (gli zoticoni), Verica i sünzóón , detti anche i belli, Castagneto al vrèsp o i cöc (vespe o cuculi).

Le opere, interpretate liberamente dagli studenti, sono state, ad oggi, in parte collocate su edifici prevalentemente pubblici ed accompagnate da targhe che riportano testi realizzati da Davide Venturelli, ricercatore storico e Sindaco di Pavullo. Nei prossimi mesi si prevede l’installazione delle restanti ceramiche e la realizzazione di una mappa cartacea e digitale ad integrazione delle opere collocate sulla Via delle Fiabe. L’obbiettivo del progetto, sostenuto dall’Amministrazione, è la valorizzazione e divulgazione, in particolare alle nuove generazioni, della storia e delle tradizioni pavullesi e delle bellezze naturalistiche ed artistiche del territorio.

Per informazioni: UIT via Giardini, 3 – Pavullo n/F. – tel. 0536 29964 – uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it – www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it