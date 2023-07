L’incendio di un autoarticolato carico di RAEE, in particolare batterie al litio, han impegnato per ore, dalla mattinata di oggi, tutti e tre i distaccamenti della bassa modenese dei Vigili del fuoco con tre APS e tre ABP, in più ABP da Modena. E’ successo in via Santi a Concordia. L’intervento, protratto nel pomeriggio, ha visto coinvolto anche il servizio ARPAE.