L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo mette in vendita l’immobile comunale già sede dell‘ex scuola elementare di Montalto sito in Via Lolli n. 28.

Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it) è stata pubblicata tutta la documentazione inerente il bando – avviso, perizia tecnica, documentazione fotografica – nonché la modulistica per presentare le offerte per partecipare all’asta di vendita dell’immobile il cui importo a base d’asta ammonta a € 240.672,00.

L’edificio, in disuso da anni, rientra tra i beni del “Piano di alienazione dei beni immobili di proprietà del Comune”.

L’immobile, avente ad oggi destinazione residenziale, si sviluppa su due piani per una superficie complessiva di circa 350 mq su di un lotto di terreno di 1.260 mq inserito in un contesto agricolo di pregio paesaggistico-ambientale.

La vendita del fabbricato, libero da difformità edilizie e dotato di regolarità edilizia, sarà effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo a base d’asta indicato.

Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno inviare apposita domanda all’ufficio Protocollo del Comune di Vezzano sul Crostolo, sito in Piazza della Libertà n. 1, entro le ore 13.00 del 20 settembre 2023.

Per presentare offerte è obbligatorio effettuare, previo accordo con l’Ufficio Tecnico comunale, un sopralluogo sul posto entro il 12 settembre 2023.

L’asta pubblica si svolgerà il 25 settembre 2023 a partire dalle ore 10.00.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico telefonando allo 0522.601929-28.