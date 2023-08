Dopo la liberazione dell’area parcheggio di via Emilia Ponente, avvenuta nei giorni scorsi, prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo viale in zona Ospedale Maggiore.

In quest’area il nuovo assetto urbanistico prevede il completo riassetto dell’asse stradale con la realizzazione della sede tranviaria nella parte centrale della carreggiata e la costruzione sul lato nord prospiciente i Prati di Caprara di un nuovo controviale con parcheggi su ambo i lati della nuova strada (vedi immagine allegata).

Verranno piantati 76 nuovi alberi, per compensare le 55 alberature che verranno rimosse per l’esecuzione dei lavori: per circa il 70% sono piante con tronchi di diametro compreso tra i 20 e i 45 cm.