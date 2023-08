“Dopo anni di confronto con Fer, siamo vicini alla realizzazione di due progetti importanti: le nuove pensiline alle stazioni ferroviarie di Casalgrande Centro e di Veggia. Si tratta di due interventi che chiuderanno l’insieme dei lavori di riqualificazione delle 4 stazioni del territorio: oltre a Veggia e Casalgrande centro, Dinazzano e Villalunga.

Erano interventi attesi da molto tempo, in particolar modo la pensilina di Casalgrande Centro: la stazione infatti è molto frequentata, soprattutto nel periodo delle lezioni scolastiche. Le immagini che alleghiamo, mostrano come saranno le nuove pensiline: sono già stati effettuati gli ordini dei materiali, entro l’anno sarà ultimata l’installazione. Ne approfitto per ringraziare i tecnici di Fer, che con spirito di collaborazione hanno consentito di raggiungere questo obiettivo”.