Nel mese di agosto cambiano gli orari di apertura al pubblico di alcuni uffici comunali. In particolare, dal 7 al 26 agosto, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30. Non ci sarà quindi l’apertura pomeridiana del martedì, mentre resta confermato il giorno di chiusura del mercoledì, oltre a domenica e festivi. L’orario consueto tornerà in vigore dall’ultima settimana di agosto.

Si ricorda ai cittadini che è in ogni caso possibile contattare l’ufficio via mail e telefono, oltre ad utilizzare l’app ApPunto Carpi per l’invio di segnalazioni.

Novità anche all’Ufficio elettorale dove, dal 12 al 26 agosto, il rilascio delle tessere elettorali e delle relative etichette sarà effettuato unicamente su appuntamento previa disponibilità, per riprendere con le consuete modalità (martedì mattina e giovedì pomeriggio senza appuntamento, sabato mattina su appuntamento) dal 29/08. Anche in questo caso è garantita in ogni caso la risposta telefonica per le eventuali urgenze.

La Biblioteca “Loria” resterà chiusa dal 12 al 19 agosto, mentre il “Castello dei ragazzi” sarà chiuso dal 10 al 19.

Si ricorda inoltre che tutti gli uffici comunali saranno chiusi nella giornata di lunedì 14 agosto, con l’eccezione dell’ufficio Polizia Mortuaria per gli adempimenti conseguenti ai decessi.