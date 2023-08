In occasione della commemorazione della strage di Bologna, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna hanno portato a termine il progetto di recupero di una opera pittorica

commemorativa della strage alla stazione di Bologna, rimasta per anni nella vecchia sede del distaccamento ‘Dante Zini’ di Casalecchio di Reno.

Il dipinto, posto all’ingresso della vecchia sede, è stato realizzato dall’allora Vigile del Fuoco Angelo Rambaldi nel corso del 1983. L’autore, da sempre appassionato di arte, dedito normalmente alla pittura su tela, si è nell’occasione cimentato in un disegno a secco su intonaco, utilizzando ‘gessetti sanguigni’ protetti infine con il fissativo che lo ha preservato nel tempo. Nella scena, da un contorno di macerie si vedono levarsi in alto le braccia dei pompieri che si passano tra le mani una barella che accoglie una persona salvata dalla tragedia.

L’iniziativa del recupero dell’opera è partita dal Capo Reparto Franco Mezzetti che nella sede di Casalecchio ha trascorso gran parte della sua esperienza lavorativa e oggi, ormai in pensione da alcuni anni, ha seminato l’idea di preservare nella memoria di tutti quel ricordo che in tanti è rimasto indelebile ed ancor di più in chi è stato impegnato in quelle operazioni di soccorso.

Alle complesse attività di recupero hanno assistito tanti dei pompieri intervenuti nelle operazioni di soccorso alla Stazione di Bologna, unitamente ai rappresentanti della Associazione delle vittime del 2 agosto.

L’opera recuperata sarà esposta e visitabile dalla cittadinanza gratuitamente nella sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco sita in Via Ferrarese 166/2 proprio in occasione del programma di commemorazione della strage del 2 agosto, insieme ad una piccola mostra fotografica e filmati che ripercorreranno le attività di soccorso svolte dal personale VF del Comando di Bologna durante quei drammatici momenti.