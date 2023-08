I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 26enne italiano, nato a Trento, senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto (obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria).

Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, su richiesta della Procura Generale della Repubblica di Bologna, per le violazioni accertate alle prescrizioni già imposte che il 26enne aveva ricevuto nell’ambito di una condanna in primo grado a 1 anno e 4 mesi di reclusione, per una tentata rapina commessa lo scorso novembre in un supermercato di via Guglielmo Marconi a Bologna dove, scoperto dopo aver rubato una decina di scatolette di tonno, aveva minacciato e spintonato l’addetto alla sicurezza.

L’arresto è stato eseguito direttamente presso la Stazione Carabinieri Bologna Indipendenza di via Galliera, la mattina di sabato 29 luglio, quando il 26enne si è presentato in caserma per firmare. Informato della situazione, il 26enne è stato tradotto in carcere.