Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti nelle piazze e nelle aree verdi del centro urbano, vigilando all’interno di un parco pubblico hanno notato un giovane il quale, alla vista dei Carabinieri, ha tentato immediatamente di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga.

Inseguito e bloccato dai militari, è stato sottoposto a controllo nel corso del quale è stato trovato in possesso di 11 dosi di hashish, per complessivi oltre 24 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e la somma in contante di 185 Euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’hashish, il denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro e la persona, 23enne, è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa mattina, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, per l’udienza con rito direttissimo.