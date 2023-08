Iniziato ieri sera e terminato alle prime ore della notte, in concomitanza con la movida, un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione, che ha battuto in particolare l’area del centro cittadino, dove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali.

Il dispositivo interforze ha visto la partecipazione di pattuglie della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Polizia Stradale, di una unità cinofila della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Causa maltempo l’affluenza delle persone, che generalmente si ritrovano in zona per svago e divertimento, è stata decisamente limitata. Ciononostante, i pattugliamenti anche appiedati, hanno monitorato tutto il centro storico, a partire da piazza della Pomposa, via Taglio, via Gallucci, via Campanella e le piazze Matteotti e Mazzini, fino al parco Novisad, viale Martiri della Libertà e viale delle Rimembranze.

Sono state effettuate anche verifiche, estese agli avventori, presso tre esercizi pubblici, in centro storico, in via Emilia ovest e in zona Novi Sad.

Predisposti posti di controllo lungo via Berengario, via Giardini e via Emilia Ovest, per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.

Inoltre, la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino straniero di anni 36 anni, resosi responsabile del reato di evasione.

Identificate complessivamente 64 persone e controllati 21 veicoli.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane in diversi quadranti della giornata.