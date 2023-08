Ieri mattina, durante l’attività di controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti, in via del Partigiano ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini, uno dei quali sprovvisto di qualsiasi documento utile all’identificazione. I due uomini venivano accompagnati presso gli uffici di questa Questura per i necessari accertamenti.

In seguito all’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici, a carico di un 51enne, risultava in banca dati una nota di rintraccio inserita dalla Divisione Anticrimine della Questura di Perugia nel marzo 2011, in base alla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un ordine di carcerazione. Al termine al termine degli adempimenti è stato eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Perugia in seguito a sentenza irrevocabile di condanna emessa nel 2007 a cui si era sempre sottratto. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Reggio Emilia.

Il 51enne risultava non in regola con le norme relative al permesso di soggiorno, quindi è stato denunciato per violazione dell’art. 10bis TUI.