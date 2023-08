Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 agosto, sarà chiuso il tratto compreso l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 32+966), verso Firenze.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Nuova Badia ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto a Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

******

Sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del sottovia “Stalingrado”, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 “Bologna Centro” e lo svincolo 7 bis “SS64 Ferrara”, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 “Bologna Centro”, percorrere Via Stalingrado, Viale Aldo Moro, Viale della Fiera e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 8 bis “Viale Europa”;

verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara”, percorrere la SS64 Porrettana, Via Ferrarese e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 “Bologna Centro”.

Sulla A14 Bologna Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o a Bologna Arcoveggio sulla A13.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana e SS16 adriatica, per rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 agosto, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

******

Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 adriatica e quello per la SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, A13 Bologna-Padova e SS16-Porto Garibaldi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 agosto, verso Porto Garibaldi;

-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 agosto, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.