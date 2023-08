E’ stata aperta questa mattina a Sestola la Casa Smeraldo del Gruppo Hera, dove i cittadini potranno recarsi per chiedere informazioni sui nuovi servizi ambientali, che saranno introdotti gradualmente nelle prossime settimane, e ritirare il kit della raccolta differenziata. La Casa Smeraldo si trova nei locali al piano terra di piazza Passerini 15/16 e rimarrà aperta dal lunedì al sabato (8.30-12.30/14.30-18.30) fino al 9 settembre.

Sistema stradale

A Sestola, in tutto il territorio comunale, il sistema è stradale: i punti di raccolta dei rifiuti saranno accorpati e completati aggiungendo tutti i contenitori necessari per la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e organico. Questi contenitori rimarranno ad accesso libero e saranno dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Il cassonetto dell’indifferenziato sarà invece apribile solo con la carta Smeraldo.

Cosa c’è nel kit

Il kit per la raccolta differenziata è composto da Carta Smeraldo, la tessera del Gruppo Hera che serve per aprire i cassonetti dell’indifferenziato e per accedere alla stazione ecologica, e dai sacchi per conferire l’organico che saranno distribuiti insieme a una pattumella areata da posizionare sotto il lavello. Solo il titolare della Tari può ritirare il kit, in alternativa può farlo una persona delegata utilizzando il modulo in calce alla lettera ricevuta nei giorni scorsi da tutti gli utenti e un documento di identità del delegante.

I canali di contatto del Gruppo Hera

Oltre alla Casa Smeraldo per qualsiasi informazione rimangono sempre attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it (digitando Sestola come comune di residenza), il Servizio Clienti 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (aziende) e l’app Il Rifiutologo, dove è possibile trovare in base all’indirizzo di residenza l’esatta modalità di servizio prevista.