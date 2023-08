Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Guiglia, nel corso delle quotidiane attività di servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto di un 55enne in esecuzione di un provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri, per un normale controllo di polizia, nel corso del quale i militari hanno accertato la pendenza del provvedimento restrittivo, per l’espiazione di un residuo di pena detentiva di otto mesi di reclusione, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.