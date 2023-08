ngenziale boloSulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del sottovia “Stalingrado”, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 6:00 di giovedì 10 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara” e lo svincolo 7 “Bologna Centro”, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara”, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana e Via Ferrarese, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 “Bologna Centro”.