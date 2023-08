Stamane intorno alle 11:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonazzi a Castel Maggiore per un principio di incendio in un impianto di aspirazione di polvere di gomma e del relativo silos di stoccaggio di una ditta che tratta gomme. Estinto il principio di incendio, i Vigili del fuoco hanno provveduto con la messa in sicurezza dell’impianto e del silos. Nessuna persona è rimasta coinvolta.