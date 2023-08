La Sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi non nasconde la sua delusione per la mancata realizzazione del capolinea della linea verde del tram e del parcheggio scambiatore a Primo Maggio di Castel Maggiore e per la perdita dell’opportunità di connessione della città con l’area nord della città metropolitana.

Tuttavia la sindaca conviene che la soluzione ipotizzata con il parcheggio scambiatore a Corticella non sia eccessivamente penalizzante per il comune di Castel Maggiore rispetto alla precedente ipotesi: “Il Comune di Bologna ci ha confermato, e ci aspettiamo che sia un impegno non ritrattabile, che il tram sarà collegato alla fermata SFM di Corticella che serve anche Primo Maggio: i residenti potranno agevolmente raggiungere a piedi o in auto il capolinea.

Nell’ambito del PUMS l’area sarà un Centro di mobilità che, oltre a servire la parte nord di Bologna, dovrà essere connesso al territorio di Castel Maggiore e coordinato con i progetti alta velocità e alta capacità del Metrobus Galliera, che stiamo definendo in questi giorni con Città Metropolitana e che sono destinati a potenziare il trasporto pubblico su Castel Maggiore e sulla pianura.

I collegamenti del servizio pubblico sono fondamentali per i progetti in corso rivolti al rilancio della zona di Primo Maggio, dove Villa Salina sta diventando un polo culturale che accoglierà corsi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e la grande area ex Vetrosilex è oggetto di progettazione per un intervento di riqualificazione urbana.

Su questi elementi, che riguardano la rigenerazione di un’area periferica di cerniera tra Corticella e Castel Maggiore, ma anche il punto di connessione con l’area nord della città metropolitana, ci aspettiamo sostegno e massima collaborazione”.