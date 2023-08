Prosegue il programma straordinario di pulizia di strade e marciapiedi, con taglio infestanti su buona parte del territorio fioranese.

Nella settimana dal 14 al 18 agosto la pulizia sarà nelle giornate del 16, 17 e 18.

Mercoledì 16 agosto: via Monelli e parcheggio, parcheggio isola ecologica di vai Ghiarola Vecchia, controstrada via Pedemontana, via Zini, via Ruini.

Giovedì 17 agosto: parte di via Viazza I Tronco, via Monte Rosa, piazza Don Borghi, parcheggio via Giardini angolo via Viazza I Tronco, vai Monte Grappa e parcheggi, via Monte Cimone e parcheggi, parcheggio via Monte Cimone angolo via Canaletto, ciclabile via Canaletto

Venerdì 18 agosto: via Monte Ave, via Monte Mongigatto, via Dell’Elettronica e parcheggio, via Dell’Artigianato

La pulizia avviene nella fascia oraria 6.00-13.00. Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini nel lasciare libere le strade da mezzi in sosta, così da consentire l’intervento. Laddove saranno presenti veicoli parcheggiati, non sarà eseguita la pulizia per non arrecare danni ai mezzi.

Almeno due giorni prima dell’esecuzione i residenti saranno informati attraverso il volantinaggio porta a porta, l’affissione di cartelli in luoghi visibili e la comunicazione sulla pagina FB del Comune.

Anche l’esposizione dei sacchi dei rifiuti potrebbe impedire la pulizia, si richiede pertanto di esporli solo nei giorni indicati dal calendario Hera, non prima

Ricordiamo che, da Regolamento di Polizia Municipale, è obbligo dei residenti (frontisti) la pulizia ordinaria di marciapiedi e aree davanti alle loro abitazioni (case singole o condomini), lo stesso vale per le attività commerciali, artigianali e produttive.

Per ragioni di decoro urbano, l’amministrazione comunale ha ritenuto di dovere provvedere, almeno una volta all’anno, ad un intervento straordinario. La pulizia nelle aree residenziali del territorio verrà eseguita da Hera, come servizio integrativo richiesto dal Comune nell’ambito della gara di appalto della gestione rifiuti.