In Comune a Monzuno se ne parlava da oltre un anno e ora l’auto elettrica per la Polizia Municipale è finalmente realtà: una nuovissima Renault Zoe completamente elettrica.

In questi ultimi anni il Comune ha lavorato per installare tre colonnine di ricarica: accanto al Municipio del capoluogo, in centro a Rioveggio e presso la stazione a Vado.

Il Sindaco Bruno Pasquini dichiara: “Siamo riusciti a portare a casa un bel segnale nei confronti di tutti i cittadini e per il nostro Comune è un segnale di risparmio economico nella gestione della Polizia Municipale. Sono molto soddisfatto per il risultato: questo è un primo passo per arrivare al futuro dell’elettrico. L’auspicio è che in un futuro sempre più cittadini inizino a prendere auto elettriche per guidare sul nostro territorio. Il Comune di Monzuno parte con la mobilità elettrica da qui, con l’auto della PM”.