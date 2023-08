Tra le molteplici attività che caratterizzano l’impegno quotidiano della Polizia di Stato c’è la trattazione e il rilascio dei documenti di viaggio.

In concomitanza con il periodo di ferie estive, e nel solco dei precedenti “Open Day” già effettuati, per agevolare i cittadini che necessitano del rilascio del titolo di viaggio per l’estero, la Divisione Polizia Amministrativa Sociale della Questura di Bologna, effettuerà un’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti il giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 , in Via sant’Isaia n°1.

Tale servizio è rivolto ai cittadini che hanno già richiesto e ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione presso il portale dedicato in agenda elettronica .