Sono poco più di 11mila (11.065) i turisti che dall’inizio di giugno al 10 agosto hanno scelto di visitare la Ghirlandina affrontando, nonostante il caldo, la salita dei duecento scalini fino alla Sala dei Torresani e al panorama cittadino. E, per la prima volta, nei primi dieci giorni di agosto i visitatori dall’estero hanno superato gli italiani arrivando al 53 per cento del totale degli ingressi. Tra le nazioni maggiormente rappresentate ci sono Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti.

Ma la Ghirlandina, che da dicembre 2022 è aperta alle visite sette giorni su sette, ha registrato numeri da record anche lo scorso aprile con 9.051 visitatori grazie alle feste pasquali (in questo caso per l’82 per cento italiani). Significativa anche la crescita degli ingressi a luglio di quest’anno rispetto allo stesso mese del 2022, con un aumento del 42 per cento (4.710 quest’anno contro i 3.315 dell’anno scorso).

Nel ponte di Ferragosto la Ghirlandina (parte del sito Unesco con la Cattedrale e il Palazzo comunale) è sempre aperta: si può salire sulla Torre civica sabato 12, domenica 13 e martedì 15 agosto con orario continuato dalle 9.30 alle 19; lunedì 14 agosto la Torre civica è aperta dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos) con prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it e accesso consentito ogni 45 minuti. Si può prenotare la visita alla Ghirlandina sul portale visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/scopri-modena/arte-e-cultura/il-sito-unesco/torre-ghirlandina).

Martedì 15 agosto è anche possibile partecipare, su prenotazione, anche alla visita “combo” alla Ghirlandina e alle Sale storiche del Palazzo comunale in programma alle 17. La visita, a cura di Archeosistemi in collaborazione con il Servizio promozione della città e turismo del Comune di Modena, è aperta a un massimo di 25 persone. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale visitmodena.it.