Gli agenti del Commissariato di Mirandola hanno elevato la sanzione amministrativa prevista ex art. 75 D.p.R 309/1990 nei confronti di un giovane mirandolese.

Nello specifico, durante un controllo da parte dell’Ufficio controllo del territorio, veniva intercettato in un’area residenziale un giovane che si aggirava in strada con fare sospettoso e agitato. Si procedeva quindi a un controllo sullo stesso che dava esito negativo. L’attività di Polizia seguitava prendendo visione delle telecamere della zona che inquadravano il medesimo ragazzo, poco prima del suddetto controllo, che lanciava un involucro al di là della recinzione di un’abitazione, non appena si avvedeva dell’arrivo della Polizia. Una volta che la pattuglia abbandonava il luogo, il ragazzo tentava di introdursi nell’area cortiliva della predetta abitazione per recuperare quanto lanciato poco prima, senza riuscirvi poiché interrotto dal ritorno dei proprietari, dandosi quindi alla precipitosa fuga.

Così comprese le dinamiche dell’evento, gli operanti si portavano quindi presso l’abitazione in questione ove, facendo accesso, rinvenivano, nel punto ove era stato visto gettare l’involucro, sostanza stupefacente di tipo hashish.