L’ex presidente di Ascom e Camera di Commercio di Bologna, Bruno Filetti, 82 anni, è morto ieri a Numana, dove si trovava in vacanza con la moglie. E’ stato colpito da un malore mentre nuotava, all’ora di pranzo, probabilmente un arresto cardiaco. Immediati i tentativi di soccorso ma per Filetti non c’è stato nulla da fare.

“Apprendo con dispiacere della scomparsa di Bruno Filetti, protagonista dell’economia cittadina degli ultimi decenni.

Esperto di mercati e in particolare del settore alimentare, tra i tanti incarichi che ha ricoperto nel corso degli anni, è stato presidente della Borsa Merci della Camera di Commercio, nonché successore di Giorgio Guazzaloca alla guida di Ascom e presidente della Camera di Commercio dal 2008 al 2013. Grazie alla sua passione e lungimiranza ha creduto da subito nel potenziale turistico della nostra città e nell’importanza di questo settore per lo sviluppo economico del territorio. Insieme a lui ho avuto l’onore di condividere il percorso che portò Bologna alla scoperta del turismo.

Alla famiglia va il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale”. Così il sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Bruno Filetti.