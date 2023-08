La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà quattro cittadini stranieri per furto, tentato furto e ricettazione. Ieri sera, intorno alle ore 18.00, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo ordinario del territorio in centro città, è intervenuta d’iniziativa presso un negozio di abbigliamento in via Emilia Centro, dove un uomo veniva notato dagli operatori all’atto di uscire frettolosamente dal negozio, mentre oltrepassava le barriere antitaccheggio, sollevando con le braccia un sacchetto, in modo da eludere il controllo.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti intervenuti e accompagnato in Questura poiché privo di documenti. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno consentito di verificare che all’interno del sacchetto c’erano capi d’abbigliamento e calzature del valore di circa 260 euro che non risultavano pagati. Lo straniero, di 39 anni, risultato regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per furto aggravato. Già noto alle forze dell’ordine, era stato munito di Avviso Orale emesso dal Questore di Modena il 4 giugno scorso, per cui è in corso di valutazione l’aggravamento della misura di prevenzione in atto.

Stanotte, intorno alle ore 01.00, a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112 NUE, una pattuglia della Squadra Volante si è portata in via Ganaceto, dove erano stati segnalati movimenti sospetti di un uomo che armeggiava intorno alla porta d’ingresso di un esercizio commerciale. L’uomo, alla vista di alcuni passanti si era allontanato, ma veniva subito intercettato dagli agenti che lo accompagnavano in Questura per procedere alla sua identificazione, essendo sprovvisto di documenti. Sul posto veniva accertato che nella serratura della porta era stato inserito un oggetto in metallo utilizzato nel tentativo di forzarla. L’oggetto veniva sottoposto a sequestro e l’uomo, straniero regolare di 33 anni, veniva denunciato per tentato furto aggravato. In seguito a istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, è stato munito di Avviso Orale emesso dal Questore di Modena.

Nella notte di domenica 13 agosto, intorno alle ore 02.15, alcuni passanti segnalavano alla Volante in transito in via Emilia Ovest, a ridosso del centro storico, dei movimenti sospetti attorno ad un motociclo. Dopo una ricognizione estesa a piazzale Aldo Moro, gli operatori intercettavano e bloccavano due giovani che stavano spingendo uno scooter, mentre un terzo giovane si dava alla fuga. Sul posto accertavano che era stato forzato il bloccasterzo del mezzo. Il motociclo veniva sottoposto a sequestro e i due controllati, stranieri rispettivamente di 29 e 22 anni, accompagnati in Questura per l’identificazione e denunciati per ricettazione. La loro posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, poiché risultati irregolari sul territorio nazionale. In corso le ricerche del terzo complice.