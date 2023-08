Il 17° anno accademico dell’Università Libera Età Natalia Ginzburg, organizzata in collaborazione con la biblioteca Edmondo Berselli, comprende corsi, serate a tema, laboratori di espressività artistica, gruppi di lettura, cicli di conferenze su temi sociali, e copre il periodo da ottobre 2023 al maggio 2024. La serata inaugurale è in programma venerdì 6 ottobre ma dal 1 settembre saranno disponibili le nuove tessere associative, indispensabili per poi iscriversi alle singole attività che interessano.

Il programma proposto dall’Associazione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS comitato di Campogalliano e dalla Biblioteca Comunale racchiude un ampio ventaglio di offerte culturali per assicurare la possibilità di una formazione permanente. Aderendo all’Associazione, vi è la possibilità di partecipare a serate su temi di cultura generale condotte da esperti, a serate di spettacolo e ad eventi unici che saranno proposti nel corso dell’anno. Tra i tanti appuntamenti ricordiamo i laboratori di espressività artistica, il ciclo ‘Il piacere di conoscere’, i gruppi di lettura, gli incontri d’arte crossover ‘Audaci incontri’, che si propongono di scandagliare, incrociare e far scontrare letteratura, musica, scienza, filosofia ed arte in alcuni momenti significativi della storia culturale che ci appartiene. Ma il programma non prevede solo arte: sul versante Psicologia sono programmati incontri sulle strategie per una vita normale, per capire, per capirsi, per farsi capire mentre con La società, un ciclo di 4 conferenze/dibattito, si affronteranno aspetti sociali come religioni, popoli e ambiente, generi e società, bio-tecnologie. Le serate a tema, oltre che alle consuete narrazioni e serate musicali, spazieranno da degustazioni di vini dell’Emilia-Romagna e di champagne, a temi come l’armocromia o l’alimentazione anti-aging, cioè quali alimenti preferire e le diete migliori per rallentare l’invecchiamento e vivere in salute.

Il programma completo e dettagliato, con date, orari e docenti di ogni singolo evento è consultabile in un pieghevole in distribuzione oppure sulla pagina Facebook dell’Università Natalia Ginzburg Campogalliano Iniziative.

La tessera dell’iscrizione all’Università, del costo di 15 euro, ha validità dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 e dà diritto a partecipare a tutti i corsi e iniziative promossi dall’associazione, oltre che a beneficiare di sconti e agevolazioni presso vari esercizi commerciali. I corsi inizieranno a settembre, prima di quella data non sarà possibile effettuare pagamenti e ritirare le tessere; sono però già aperte le pre-iscrizioni.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale E. Berselli, in via Rubiera, 1 a Campogalliano (tel. 059 526176) oppure via mail: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com e biblioteca@comune.campogalliano.mo.it