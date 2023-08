L’ultimo imperdibile appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico – 2023” si terrà Venerdì 18 agosto 2023, alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino a Castello di Riolunato con un programma d’eccezione.

Protagonista del concerto sarà il Coro “Theodor Adorno” di Reggio Emilia, diretto dal M° Luigi Pagliarini, con l’accompagnamento strumentale affidato a Morgana Rudan all’arpa e a Luana Salvarani all’harmonium.

Il programma “Requiem” prevederà l’esecuzione dell’omonima emozionante creazione del celebre compositore francese Gabriel Fauré.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROTAGONISTI DEL CONCERTO DI VENERDÌ PROSSIMO

Coro Adorno

Il Coro Adorno nasce dalla fusione del Coro Estense di Montecchio Emilia e il coro Amici di Reggio Children. Oltre ad una propria attività concertistica, collabora stabilmente con l’orchestra Barocca “Gli Invaghiti” di Chivasso (si ricorda il Requiem di Mozart presso S. Filippo a Torino nel 2018). Dal 2020 è coro residente presso il Teatro G. Rinaldi di Reggiolo per il quale contribuirà alla realizzazione de “I Carmina Burana” il prossimo 17 settembre per il “Festival Internazionale su Matilde di Canossa” che si terrà a Reggiolo.

Luigi Pagliarini

Luigi Pagliarini è direttore principale dell’orchestra barocca e del coro “Gli Invaghiti” di Chivasso (TO) con i quali si è esibito recentemente al Forte di Bard (Aosta) per il Festival Internazionale 2023 con un programma di musica barocca francese. È direttore artistico del teatro G. Rinaldi di Reggiolo e fondatore del “Rinaldi Consort”; docente per il “London Conducting Workshop” e docente presso il Conservatorio “A. Peri” di Reggio Emilia.

Morgana Rudan

Nasce a Modena nel 2000. Intraprende lo studio dell’arpa all’età di sette anni presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena sotto la guida del Maestro Davide Burani. Con quest’ultimo prosegue lo studio dell’arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, dove nel 2020 ottiene il Diploma Accademico di I livello con il massimo dei voti e la lode, e nel 2022 il Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Morgana ha arricchito ulteriormente la sua formazione attraverso la partecipazione a Masterclass sotto la guida di Luisa Prandina, Susanna Bertuccioli, Josè Antonio Domenè, Roberta Inglese, Margherita Bassani, Milda Agazarian, Janet Harbison e Sophie Hallynck.

Morgana ha inoltre partecipato a numerosi concerti come solista, in formazioni cameristiche e come membro d’orchestra. Ha finora collaborato con varie orchestre tra cui: Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini”, Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”, Orchestra di Valencia, Youth Irish Harp Orchestra, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari, Orchestra “Città di Ferrara”, Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane, Orchestra “Senzaspine” di Bologna, Orchestra “Bazzini Consort” di Brescia, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, Orchestra del Collegium Musicum Almae Matris di Bologna e Orchestra Giovanile Nazionale “Giuseppe Sinopoli”.

È risultata vincitrice di concorsi musicali sia in ambito solistico che cameristico. Ha ottenuto il primo premio come solista nell’ambito dell’VIII Concorso Internazionale di Arpa “Marcel Tournier”, del VI Concorso Internazionale “Diapason d’oro”, e il primo premio assoluto nell’ambito del IX Concorso Nazionale “MusicArte”. Come camerista ha ottenuto il primo premio assoluto nell’ambito del XXXVIII Concorso Internazionale “Città di Stresa” e del XXII Concorso Nazionale “Città di Barcellona (P.G.)” come membro del Duo ClaroScuro ed il primo premio assoluto nel XVI Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” e nel V Concorso Musicale Nazionale “Città di Belluno” come membro del Trio Mirages.