La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 21 agosto, la Sp 67 Tangenziale Calerno-Montecchio sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra l’intersezione con la Sp 28 Reggio – Montecchio e l’intersezione Strada Bassa nel territorio del comune di Montecchio Emilia. La chiusura, che si dovrebbe protrarre fino al 29 agosto, si è resa necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di consolidamento del corpo stradale da parte della ditta Cofar di Castelnovo Monti.

Il traffico dei mezzi pesanti sarà deviato, con apposita segnaletica, sui seguenti itinerari: per i veicoli provenienti da Montecchio e San Polo d’Enza diretti a Calerno verso Cavriago, Cella e la via Emilia: per i veicoli provenienti da Campegine e dalla via Emilia diretti a Montecchio verso Cella e Cavriago o verso la Sp 95 di Montechiarugolo oltre Ponte Enza.

I veicoli leggeri troveranno invece le deviazioni all’interno del centro di Montecchio o lungo la Sp 67.