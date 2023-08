Come se fosse un velocista al Giro d’Italia lanciato nello sprint finale. Ha destato parecchi sospetti, mercoledì scorso, la velocità di una bicicletta a pedalata assistita che correva lungo la via Stalingrado senza che il conducente per diverse centinaia di metri azionasse i pedali. La performance non è sfuggita ad una pattuglia del reparto Navile della Polizia Locale, che all’altezza di via Calzoni ha fermato l’improvvisato sprinter.

Dopo i controlli effettuati sulla bicicletta, è emerso che il mezzo non rispondeva a quanto previsto dalle norme del Codice della Strada. Nella fattispecie il velocipede a pedalata assistita è risultato avere una potenza nominale pari a 720 watt, con uno sviluppo di velocità pari a 73 Km/h senza agire sui pedali. A questo punto il conducente è stato sanzionato e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.