La Polizia di Stato di Modena ha deferito in stato di libertà due cittadini stranieri, rispettivamente di 18 e 20 anni, per i reati di ricettazione in concorso e possesso di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Modena, nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dei reati predatori, all’interno del parcheggio di un centro commerciale situato in zona Madonnina, notava un giovane che con fare sospetto si aggirava tra le autovetture in sosta. Sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di grammi 25 di hashish e 3 grammi di cocaina.

Durante le fasi del controllo, gli agenti notavano un altro giovane scendere frettolosamente dal lato passeggero di un’autovettura parcheggiata a poca distanza. Dopo aver gettato qualcosa per terra, lo stesso veniva visto allontanarsi velocemente in direzione del centro commerciale facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Gli operatori recuperavano immediatamente l’oggetto di cui il giovane si era disfatto, risultato essere un involucro contenente della sostanza stupefacente, pari a 17 grammi di hashish.

L’autovettura in questione, da accertamenti esperiti sul posto e tramite sala operativa, risultava invece essere stata rubata a Ferragosto in un garage di Modena. Intanto il ragazzo sceso dal veicolo veniva rintracciato nelle vicinanze e fermato da altri operatori, pochi minuti dopo.

I due giovani, il 18enne tunisino e il 20enne marocchino, regolari sul territorio nazionale, venivano quindi accompagnati presso gli uffici della Questura e denunciati, lo stupefacente sequestrato, mentre l’autovettura oggetto di furto veniva restituita al legittimo proprietario.