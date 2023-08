Aveva la totale fiducia del suo dipendente, tanto da lasciargli le chiavi che consentivano l’accesso all’autofficina. Peccato però che questa fiducia sia stata tradita nel peggiore dei modi: il dipendente infatti, forte del possesso delle chiavi, nel giorno di chiusura si è recato presso l’autofficina per montare due pneumatici all’autovetture di una sua amica sottraendoli dall’officina meccanica dove lavorava.

Con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Albinea, a conclusione delle indagini condotte, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 26enne residente in provincia di Bologna. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

A scoprire i fatti è stato lo stesso titolare, un 50enne reggiano, che a ridosso delle festività di ferragosto in un giorno di chiusura, si recava presso la sua autofficina scorgendo la presenza del dipendente con in mano due pneumatici montati sui cerchi di un’autovettura. “Sono miei gli ho acquistati su internet per montarli nell’auto di una mia amica”. Questa la giustificazione del dipendente prima di allontanarsi che tuttavia non ha convinto il titolare dell’attività che dai riscontri di magazzino aveva modo di riscontrare l’effettivo ammanco di due penumatici risultati per marca e tipo essere gli stessi che l’oramai ex dipendente aveva montato sull’auto della sua amica. A nulla è valso l’ulteriore tentativo del dipendente rivolto al suo titolare di documentare l’acquisto con l’esibizione della fattura, in quanto lo stesso non ha mai prodotto alcuna documentazione contabile a supporto di quanto dichiarato. Tradito nella fiducia il derubato si è quindi presentato ai carabinieri della stazione di Albinea sporgendo la relativa denuncia per furto. I militari albinetani formalizzata la denuncia avviavano le indagini che consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato nei confronti del quale sono stati acquisiti elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di furto aggravato, per la cui ipotesi delittuosa è stato quindi denunciato.