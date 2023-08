GENOVA (ITALPRESS) – Inizia nel migliore dei modi il campionato 2023/2024 della Fiorentina che non lascia scampo al neopromosso Genoa, stendendolo al Ferraris per 4-1 con le reti di Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora. I viola si dimostrano una grande formazione piena di risorse e che punta ad essere una delle protagoniste del torneo. Per i rossoblù, che nel prepartita hanno presentato ai 30mila del Ferraris il nuovo arrivato Malinovskyi, complicato l’impatto con la Serie A: troppo poco il gol di Biraschi. Gilardino sceglie il suo consueto 3-5-1-1 con Gudmundsson alle spalle del bomber Retegui, Thorsby subito dal 1′ a centrocampo; dall’altra parte Italiano, che del tecnico del Genoa è stato compagno di squadra al Verona, si affida al rodato 4-2-3-1. Tante le novità nei toscani: il giovane classe 2004 Kayode terzino destro (al debutto in A), Arthur a centrocampo e Brekalo sulla trequarti a supporto di Nzola. Pronti via e proprio l’ex Spezia, che Italiano aveva avuto al Trapani, imbecca Biraghi sulla sinistra: il laterale viola si sposta la palla sul destro (il suo piede debole) e trafigge Martinez con una violenta conclusione che si insacca sotto la traversa. All’11’ il raddoppio: mancino di Gonzalez che si stampa sul palo con deviazione di Martinez, sul pallone si avventa Bonaventura che non sbaglia. Il Genoa risente di questo uno-due e al 40′ subisce anche la terza rete della Fiorentina: angolo di Biraghi, colpo di testa di Gonzalez e palla alle spalle dell’estremo difensore del Genoa. Nella ripresa la gara riprende sulla stessa falsariga del primo tempo e gli ospiti trovano il gol del 4-0 con Mandragora che spinge in rete un perfetto assist di Bonaventura. Stavolta però i rossoblù reagiscono e accorciano poco dopo con Biraschi, sugli sviluppi di un corner. Nel finale chance anche per Retegui ma Terracciano si oppone al colpo di testa del centravanti azzurro.

