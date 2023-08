Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 agosto, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale o 4 Via del Triumvirato.