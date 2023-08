Una grande serata di festa, buona musica, buon cibo, divertimento, amicizia e solidarietà: tutto questo sarà “Rock in green”, la festa organizzata dalla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto per venerdì 25 agosto. L’appuntamento sarà alle 18.30 nel piazzale del Centro Fiera di Castelnovo, in via dei Partigiani dalle 18.30.

La serata vedrà musica con Dj set, aperitivi a cura dell’Antico Bar Magnani e lo stand gastronomico a cura dell’associazione Carpineti da vivere con gnocco fritto, salume, scarpazzone di vari tipi, il tutto anche da asporto. E dalle 21.30 il live di Lorenzo Campani, semifinalista di The voice of Italy, con la band Extras, per un concerto coinvolgente e appassionante che proporrà i grandi classici della musica rock da cantare e ballare (info tel. 0522 612164).

“La nostra Croce Verde – afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini – vive da sempre una fortissima vicinanza con la comunità di cui è espressione: questi momenti di festa sono ogni volta molto partecipati e importanti, visto che sostengono i nostri servizi ma ancor più perché ci consentono di ritrovarci con tantissime amiche e amici che hanno imparato a conoscerci e apprezzare il nostro operato. Aspettiamo tutti venerdì nel piazzale vicino alla nostra sede in via dei Partigiani”.