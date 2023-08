Alessio Dionisi così ai microfoni della sala stampa al Mapei Stadium nel post partita contro l’Atalanta.

“I ragazzi hanno fatto il massimo, forse più del massimo. Può sembrare strano sentire un allenatore che dopo una sconfitta si dice soddisfatto del suo gruppo ma è così. Dispiace perché solitamente quando facciamo prestazioni simili solitamente facciamo risultato”

“Su Berardi non intendo aggiungere altro oltre quello detto da Carnevali, posso dire che è sempre difficile giocare con il mercato ancora aperto, ma non è la prima volta che iniziamo senza Berardi in campo”.

“Sul primo gol penso fosse una chiara situazione da VAR essendo il calcio d’angolo battuto con una palla in movimento”.

Claudio Corrado