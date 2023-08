RIMINI (ITALPRESS) – “Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo”.

Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Meeting di Rimini, spiegando che “noi dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati e, per farlo, la via maestra è rendere strutturale i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato. L’obiettivo della prossima manovra è puntare a rendere strutturali questi tagli”.

Per questo “servono risorse nella Legge di bilancio e, semmai, incrementarli ulteriormente”. Per quanto riguarda la manovra economica, il ministro Urso afferma che è sua intenzione “presentare, d’intesa con altri ministri interessati, due disegni collegati che sono il futuro del Paese: uno sulla space economy” l’altro “sull’economia del mare”. Quella sullo spazio per il ministro “è sempre più necessaria perchè rappresenta l’economia del futuro e ci permetterà d’incrementare la nostra leadership sulla colonizzazione dello spazio. L’altro collegato riguarda l’economia del mare. Il mare e lo spazio sono il futuro del nostro Paese”.

