Lunedì 28 agosto a San Felice sul Panaro, piazza Ettore Piva, dalle 14.30 alle 18, sarà presente la biglietteria mobile Seta. Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera con comodità, senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie centrali. Inoltre, anticipando l’acquisto, si evitano gli affollamenti agli sportelli che si verificano solitamente in prossimità della ripresa scolastica.

Per i nuovi clienti, poi, c’è una convenienza ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera. Presso la biglietteria mobile Seta è possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie a una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento può avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). La biglietteria mobile è aperta a tutti coloro che devono acquistare un abbonamento Seta, anche se residenti in Comuni diversi da quello in cui è presente. Per maggiori informazioni: www.setaweb.it