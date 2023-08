La Polizia di Stato di Carpi ha sanzionato amministrativamente un cittadino afgano di 38 anni per detenzione di stupefacenti. Ieri in serata, la Volante del Commissariato di Carpi, durante il servizio di controllo del territorio nei pressi del parchetto “Medaglie D’Oro” di via De Amicis, controllava un uomo che alla loro vista aveva tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, gettandolo nel cestino dei rifiuti senza però riuscirci.

All’interno del pacchetto, si rinveniva un involucro con all’interno della sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 9,82 grammi. Lo straniero, regolare sul territorio nazionale, veniva quindi segnalato alla locale Prefettura per la violazione amministrativa e lo stupefacente sequestrato.

Nella medesima serata, gli agenti del Commissariato di Carpi hanno sanzionato amministrativamente un cittadino pakistano di anni 38 per ubriachezza molesta.

Alle ore 23:30, la Volante è intervenuta presso un’attività aperta al pubblico sita in via Fratelli Cairoli, per un cittadino straniero che in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool aveva danneggiato alcuni intonaci dell’esercizio negozio. Pertanto il 38enne, regolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in Commissariato.