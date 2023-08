5 feriti, tra cui un bambino: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 su via Radici in Piano all’altezza dell’incrocio con via San Lorenzo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale due vetture sono venute a collisione.

I feriti sono stati trasportati in condizioni non gravi al nosocomio cittadino e a Baggiovara. Sul posto anche Vigili del fuoco e 118.