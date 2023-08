Un’altra studentessa atleta iscritta al programma Unimore Sport Excellence è tra le migliori sportive al mondo. Si tratta di Ludovica Cavalli, studentessa di Chimica all’Università di Modena e Reggio Emilia, e da ora 11ma al mondo nei 1500 metri piani femminili.

Ludovica, che ha superato il suo primato personale e minimo olimpionico, nel 2022 è stata medaglia d’argento dei 1500 metri piani ai campionati italiani assoluti indoor, dove si è anche diplomata campionessa nazionale dei 3000 metri piani. Ad allenare Ludovica Cavalli da fine 2022 è l’olimpionico Stefano Baldini, oggi i suoi tempi record sono: indoor a Metz, nei 3000 metri piani in 8’44″40, seconda migliore prestazione italiana di sempre al coperto, nei 1500 metri al Golden Gala Pietro Mennea segna il nuovo personale di 4’03″04, tempo valido per partecipare ai campionati del mondo di Budapest dove migliora per altre due volte il suo personale sui 1500 metri, firmando un 4’02″03 in semifinale ed un 4’01″84 nella finale. Ora è all’undicesimo posto al mondo ed è la quarta italiana di sempre sulla distanza.

Ludovica Cavalli ha vinto nel 2021 il Premio di studio Mattia Dall’Aglio destinato agli studenti atleti ammessi ad Unimore Sport Excellence.

Unimore Sport Excellence

è il progetto dedicato ai giovani atleti di alto livello che intendano conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema di benefici e di strumenti che l’Ateneo modenese reggiano mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi il diploma supplement che viene rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso.