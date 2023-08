Nella mattinata di ieri gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, durante un consueto servizio di controllo del territorio in via Martiri della Bettola, hanno sottoposto a controllo un’autovettura che percorreva tale strada a velocità elevata.

Veniva identificato il conducente, un soggetto straniero di 32 anni con numerosi precedenti di polizia che, sin dal primo istante del controllo, mostrava chiari segni di nervosismo, palesando un’alta sudorazione al volto e tremori alle mani, inoltre, da un primo esame su strada, la patente di guida fornita dal soggetto presentava caratteri di stampa che facevano ritenere che il documento risultava presumibilmente falso.

Gli operatori, dunque, insospettiti dal comportamento dell’uomo, procedevano ad una perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire un coltello di medie dimensioni che il soggetto tentava di occultare sotto i propri glutei e di cui non riusciva a fornire giustificazione.

L’uomo, inoltre, riferiva di avere noleggiato l’auto su cui si trovava a bordo tramite un locale autonoleggio. A seguito di un accertamento, gli operatori riuscivano a risalire all’amministratore della ditta di autonoleggio che riferiva di aver ceduto il veicolo al soggetto a titolo di favore e quindi in assenza di un formale contratto.

Allo stato dei fatti, quindi, il 32enne veniva deferito in stato di libertà per i reati di uso di atto falso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nonché sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Anche l’amministratore della ditta di autonoleggio veniva contestualmente sanzionato amministrativamente per l’incauto affidamento dell’auto, sottoposta successivamente a fermo amministrativo per tre mesi.